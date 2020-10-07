شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع قليلاً قبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم الأربعاء قبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي وعقب تصريحات الرئيس "دونالد ترامب".



كان الرئيس "ترامب" قد أعلن أمس وقف محادثات الجمهوريين والديمقراطيين بالكونجرس بشأن حزمة التحفيز المالي الثانية لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد، وقرر تأجيلها لما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

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ومع ذلك، أفاد "ترامب" اليوم بأنه سيسعى لتمديد برنامج حجمه 25 مليار دولار لتقديم مساعدات مالية للأمريكيين لدعمهم في مواجهة كورونا، كما تحدث أيضا عن تقديم الدعم اللازم لشركات الطيران.



وسوف يصدر بعد قليل اليوم محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي انعقد الشهر الماضي وأسفر عن تثبيت الفائدة دون تغيير، وينتظر المستثمرون مفاتيح عن شكل السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي في الفترة المقبلة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.9 نقطة وأقل مستوى عند 93.5 نقطة.