صندوق الاستثمارات يجري محادثات لشراء حصة في مجموعة لولو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يجري صندوق الاستثمارات العامة محادثات لشراء حصة في مجموعة اللولو العالمية، بحسب مصادر تحدثت لوكالة «رويترز».

وأوضحت المصادر أن المحادثات ما زالت في مرحلة مبكرة، مبينة أنها بدأت منذ أربعة إلى ستة أسابيع ولم تتضح الحصة التي يعتزم الصندوق شراءها؛ لأن المناقشات لا تزال في مرحلة مبكرة، أو ما إذا كانت المحادثات ستؤدي إلى صفقة نهائية.

وفي أبريل الماضي وافقت شركة استثمارية في أبوظبي على شراء حصة تزيد قيمتها على مليار دولار في مجموعة اللولو، التي تدير واحدة من أكبر سلاسل الهايبرماركت في الشرق الأوسط.

وقال مصدر لوكالة بلومبيرج «إن الشركة استحوذت على ما يقرب من 20% في مجموعة اللولو».

وأسس مجموعة لولو رجل الأعمال يوسف علي موسليام، ويقع مقرها الرئيس في أبوظبي.

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وتشمل أعمال الشركة متاجر الهايبرماركت إلى جانب تطوير مراكز التسوق وتصنيع وتداول البضائع وأصول الضيافة والعقارات، ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية 7.4 مليارات دولار.

وتعمل مجموعة اللولو بشكل رئيس في 22 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا والولايات المتحدة وأوروبا، وتوجد متاجر البيع بالتجزئة في الإمارات، الهند، السعودية، البحرين، الكويت، عمان، مصر، ماليزيا، إندونيسيا. وتمتلك أيضا شركات توزيع في الهند، الولايات المتحدة، أوروبا، دول الشرق الأوسط، الفلبين.

وتدير مجموعة اللولو متاجر تجارية بجانب أعمال أخرى مثل المستشفيات والقطاع العقاري. وتقدر مبيعاتها السنوية بـ 7.4 مليارات دولار، ولديها أكثر من 50 ألف موظف.