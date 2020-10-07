تمديد دعم مستثمري المدن الاقتصادية حتى نهاية 2020

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وتتضمن هذه المبادرة مجموعة من المحفزات والتسهيلات المتمثلة في تجديد التراخيص الاستثمارية، وتأجيل سداد عدد من المستحقات الخاصة بخدمات التراخيص الاستثمارية والخدمات العقارية والبلدية، بالإضافة لتأجيل سداد مبالغ المخالفات المسجلة وتعليق إيقاف الخدمات للمتخلفين عن السداد، وتم إطلاق المبادرة عبر مركز الخدمات الحكومية المتكاملة (360°) مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.ومنذ إطلاق المبادرة، حرصت الهيئة على توضيح محفزاتها للمستثمرين لضمان الاستفادة الكاملة منها دعما لاستمرارية أعمالهم، حيث نظمت سلسلة من الندوات الرقمية بعنوان «متواصلين»، كما أكدت على جاهزية مركز (360°) لتيسير الحصول على الخدمات عبر عدد من منصات التواصل مثل خدمة واتس اب والموقع والبريد الالكتروني والهاتف، وذلك في سبيل تعزيز أعمال القطاع الاستثماري وتمكين المدن الاقتصادية من النهوض بدورها في مسيرة التنمية بالمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ظل هذه الظروف الاستثنائية.
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