بن داود تحدد سعر الاكتتاب عند 96 ريالا للسهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتهت شركة بن داود القابضة ومستشاراها الماليان المشتركان «جولدمان ساكس العربية السعودية» و»جي بي مورقان العربية السعودية» أمس، من بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة وفقا لتعليمات هيئة السوق المالية، وحددت السعر النهائي لطرح أسهمها للاكتتاب العام عند 96 ريالا للسهم الواحد. وبحسب بيان للشركة، جذبت عملية بناء سجل الأوامر طلبات اكتتاب بقيمة 106.9 مليارات ريال (28.5 مليار دولار)، وأسفرت عن تغطية الاكتتاب بنسبة 4,870% من إجمالي الأسهم المعروضة . وكانت فترة اكتتاب المؤسسات بدأت 1 أكتوبر 2020 وانتهت 5 أكتوبر 2020. وكانت فترة اكتتاب المؤسسات بدأت 1 أكتوبر 2020 وانتهت 5 أكتوبر 2020. وتبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد اليوم الخميس 8 أكتوبر، على أن تنتهي يوم 12 من الشهر نفسه.

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