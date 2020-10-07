بن داود تحدد سعر الاكتتاب عند 96 ريالا للسهم

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وبحسب بيان للشركة، جذبت عملية بناء سجل الأوامر طلبات اكتتاب بقيمة 106.9 مليارات ريال (28.5 مليار دولار)، وأسفرت عن تغطية الاكتتاب بنسبة 4,870% من إجمالي الأسهم المعروضة .وكانت فترة اكتتاب المؤسسات بدأت 1 أكتوبر 2020 وانتهت 5 أكتوبر 2020.
وتبدأ فترة الطرح للمكتتبين الأفراد اليوم الخميس 8 أكتوبر، على أن تنتهي يوم 12 من الشهر نفسه.
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