شكرا لقرائتكم خبر الترخيص لـ 5 فنادق في جزيرة تاروت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الأمانة، أن طاقة الفنادق الاستيعابية ستكون 240 غرفة فندقية، تضم مجمعات تجارية، ومطاعم، ومقاهي، وخدمات ترفيهية متنوعة تلبي احتياجات القاصدين للمحافظة وساكنيها.وأفادت الأمانة بأن محافظة القطيف تمتلك مقومات جذب سياحي متنوعة وواعدة، حيث ستتبع هذه الخطوة خطوات تهدف لأن تتبوأ المحافظة مكانتها السياحية بين المدن الساحلية، مما يدعم الاقتصاد تماشيا مع رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى موقع المحافظة الجغرافي الاستراتيجي، والمقومات السياحية، وأن المزيد من تراخيص الفنادق والمشاريع الخدمية والترفيهية سيعلن عنها لاحقا، والتي ستوفر الكثير من الفرص الاستثمارية والوظيفية لأبناء المنطقة.
جزيرة تاروت:
- هي جزيرة سعودية تقع في الخليج العربي وتتبع إداريا محافظة القطيف.
- تقدر مساحتها بـ 30 كلم2.
- تعتبر ثاني أطول جزر الخليج العربي بعد جزيرة قشم.
- تاريخها يعود إلى أكثر من 5 آلاف سنة قبل الميلاد.
- أصل التسمية يعود لكلمة (عشتاروت)، وتشير إلى الحب، والحرب عند الكنعانيين، والبابليين، والفينيقيين.
- تنقسم إلى خمس مدن: تاروت المدينة الرئيسة، وسنابس، والزور، والربيعية، ودارين.
- تتميز سواحلها بالشواطئ الرملية وبعض التشكيلات الصخرية الطبيعية.
- تتميز بوفرة المياه العذبة والنقية، وبساتين النخيل الواسعة.
- تزخر بالشواطئ الخضراء الخلابة والمليئة بغابات النخيل وغابات القرم.
- وجود المستنقعات الغنية بنباتات المانجروف، وتتمركز في الأجزاء الشمالية والجنوبية.
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