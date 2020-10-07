شكرا لقرائتكم خبر الترخيص لـ 5 فنادق في جزيرة تاروت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت أمانة المنطقة الشرقية، ممثلة في بلدية محافظة القطيف، بإعطاء التراخيص المبدئية لإنشاء 5 فنادق مطلة على شواطئ جزيرة تاروت، بهدف تعزيز قطاع السياحة، إلى جانب المشاريع التنموية، وفقا لرؤية المملكة 2030.

وأوضحت الأمانة، أن طاقة الفنادق الاستيعابية ستكون 240 غرفة فندقية، تضم مجمعات تجارية، ومطاعم، ومقاهي، وخدمات ترفيهية متنوعة تلبي احتياجات القاصدين للمحافظة وساكنيها.

وأفادت الأمانة بأن محافظة القطيف تمتلك مقومات جذب سياحي متنوعة وواعدة، حيث ستتبع هذه الخطوة خطوات تهدف لأن تتبوأ المحافظة مكانتها السياحية بين المدن الساحلية، مما يدعم الاقتصاد تماشيا مع رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى موقع المحافظة الجغرافي الاستراتيجي، والمقومات السياحية، وأن المزيد من تراخيص الفنادق والمشاريع الخدمية والترفيهية سيعلن عنها لاحقا، والتي ستوفر الكثير من الفرص الاستثمارية والوظيفية لأبناء المنطقة.

جزيرة تاروت: