شكرا لقرائتكم خبر الخريف يقف على تجهيزات 3 مدن صناعية في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وأوضح مدير عام «مدن» المهندس خالد السالم، أن «مدن» تسعى من خلال استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، إلى خلق بيئة نموذجية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية ذات قيمة مضافة، فضلا عن نقل وتوطين المعرفة إلى المدن الصناعية، وذلك في إطار حرصها على تفعيل الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقف وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» بندر الخريف على تجهيزات المدن الصناعية الأولى والثانية والثالثة في محافظة جدة، واطلع على البنى التحتية والمرافق الخدمية، وفقا لاستراتيجية «مدن» لتمكين الصناعة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي في إطار رؤية المملكة 2030 .وأوضح مدير عام «مدن» المهندس خالد السالم، أن «مدن» تسعى من خلال استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي، إلى خلق بيئة نموذجية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية ذات قيمة مضافة، فضلا عن نقل وتوطين المعرفة إلى المدن الصناعية، وذلك في إطار حرصها على تفعيل الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخريف يقف على تجهيزات 3 مدن صناعية في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.