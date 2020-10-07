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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة الشرقية تستضيف اليوم رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية، المهندس حمدي بن دبشي الشراري، وذلك ضمن أنشطة وبرامج لجنة العقار والتطوير العمراني. ويتناول اللقاء الذي سيقام - عن بعد - تعريف قطاع الأعمال بالمنطقة الشرقية بجهود الشركة الرامية إلى تطوير خدمات قطاعي المياه والصرف الصحي، لمواكبة النهضة العمرانية الحاصلة في المملكة، وما تقدمه من منتجات وبرامج ومبادرات لتنمية المحتوى المحلي، وكذلك التعرف على آليات الشراكة التي تقدمها الشركة للمطورين والمستثمرين العقاريين، فضلا عن مشروعاتها المستقبلية، بما تمثله من فرص استثمارية أمام المستثمرين المحليين من العقاريين.

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