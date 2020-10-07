الاقتصاد

وزير الموارد البشرية

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- بواسطة أيمن الوشواش - وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، رأس وفد المملكة في أعمال الاجتماع السادس للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي انعقد أمس - عبر الاتصال المرئي -.

وناقش الوزراء خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها قرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال العمل، ورؤية الأمانة العامة بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد جائحة (كوفيد - 19)، إضافة إلى استراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل والقوى العاملة.

واستعرضت خلال الاجتماع مخرجات اجتماعات مسار مجموعة عمل التوظيف في مجموعة العشرين التي رأستها الوزارة هذا العام.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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