وزير الموارد البشرية

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وناقش الوزراء خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن بينها قرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال العمل، ورؤية الأمانة العامة بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك لمرحلة ما بعد جائحة كورونا (كوفيد - 19)، إضافة إلى استراتيجية مجلس التعاون في مجال العمل والقوى العاملة.واستعرضت خلال الاجتماع مخرجات اجتماعات مسار مجموعة عمل التوظيف في مجموعة العشرين التي رأستها الوزارة هذا العام.
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