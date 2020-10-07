جمعية الجوف للطاقة

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يذكر أن أنشطة الجمعية سترتكز على التوعية والتثقيف، والبرامج والفعاليات، وسيكون مقرها في منطقة الجوف، ويأتي هذا القرار ضمن خطط الوزارة للتوسع في إنشاء الجمعيات الأهلية، ودعم المشروعات التنموية في مختلف مناطق المملكة.جمعية الجوف
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