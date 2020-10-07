شكرا لقرائتكم خبر جمعية الجوف للطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جمعية الجوف للطاقة المتجددة، صدرت موافقة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي على طلب تأسيسها، حيث تهدف الجمعية إلى تقديم منطقة الجوف كبيئة نموذجية في استخدامات الطاقة المتجددة والخضراء، والمشاركة مع جهات التوظيف لتوفير فرص وظيفية للشباب في هذا المجال، إضافة إلى المشاركة في تنظيم الفعاليات العلمية والأنشطة العامة، ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تفعيل وتعزيز الطاقة البديلة في منظومة الطاقة المحلية. يذكر أن أنشطة الجمعية سترتكز على التوعية والتثقيف، والبرامج والفعاليات، وسيكون مقرها في منطقة الجوف، ويأتي هذا القرار ضمن خطط الوزارة للتوسع في إنشاء الجمعيات الأهلية، ودعم المشروعات التنموية في مختلف مناطق المملكة. جمعية الجوف جمعية الجوف

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جمعية الجوف للطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.