شكرا لقرائتكم خبر تحديث اشتراطات محال قطع الغيار والخياطة والمغاسل.. ومهلة سنة لتصحيح أوضاعها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل الاشتراطات البلدية المحدثة لأنشطة محال الخياطة، ومغاسل الملابس، وبيع قطع غيار السيارات والشاحنات والدراجات النارية، ضمن مشروع الوزارة لتحسين بيئة الأعمال في المملكة.

ودعت الشؤون البلدية والقروية المنشآت القائمة المرخصة إلى تصحيح أوضاعها لتتوافق مع الضوابط الجديدة خلال سنة من أمس (7 أكتوبر 2020).

وأكدت أنه تم تنظيم 82 ورشة عمل لأخذ مرئيات المختصين والمستثمرين وذوي العلاقة حول هذه الضوابط الجديدة والتحديثات، لضمان التحكم وضبط الجودة، حيث شارك في هذه الورش ممثلون عن وزارة الإعلام، ومجلس الغرف السعودية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، والمركز الوطني للتنافسية «تيسير»، والمديرية العامة للدفاع المدني، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والديوان العام للمحاسبة.

كما طرحت الوزارة مسودة الاشتراطات للعموم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث بلغ إجمالي الطروحات والمرئيات والاقتراحات 203 مقترحات من مجلس الغرف و»تيسير» والعموم، حيث تم أخذ وتطوير 90 مقترحا، بواقع 44% من إجمالي المقترحات وتضمينها ضمن اللوائح.

1 - نشاط محال الخياطة:

السماح لمحال الخياطة بإضافة 6 أنشطة إضافية تشمل البيع بالتجزئة للمنسوجات والأقمشة بأنواعها (الملبوسة)، والبيع بالتجزئة للكماليات ولإكسسوارات الملابس، والبيع بالتجزئة لمستلزمات الخياطة والحياكة (الكلف)، والتطريز اليدوي والجاكار ومحال تقديم المشروبات (الكوفي شوب)، بمساحة تتراوح ما بين (8 - 20) م2، إضافة إلى تصريح خدمة المنازل.

اعتماد شروط موحدة للوحات الخارجية

في حال أن العاملين من الرجال والعميلات من النساء يجب أن تكون هناك منطقة استقبال خارجية لاستقبال العميلات بمساحة لا تقل عن مترين مربعين، وتوفير مقعد انتظار واحد على الأقل.

السماح بعرض وبيع منتجات المحل مع وضع تسعيرة لها.

السماح بالترخيص لعدد من الأنشطة الإضافية بمساحات محددة لممارسة أنشطة البيع بالتجزئة للأقمشة وإكسسوارات الملابس، ومستلزمات الخياطة وغيرها.

تصريح تقديم خدمات منزلية.

السماح بأن يكون المحل ضمن المباني لمجمعات تجارية أو مراكز تجارية أو مباني الاستعمال المختلط المرخص له للاستعمال التجاري.

تمكين المستثمرين والمستثمرات من توسيع أنشطتهم داخل النطاق العمراني للمدينة.

تحديد المساحات للمشاغل النسائية لتكون 24 م2 وبحد أعلى 200 م2.

استخدام أدراج أو أرفف في حال وجود رولات الأقمشة بالمحل.

وضع خزائن بواجهة زجاجية لعرض الملابس التي تم الانتهاء من تصميمها.

توفير أرفف في منطقة العرض لا يزيد ارتفاعها عن مترين شاملا السلع المعروضة.

وجود قائمة فحص ذاتي للمستثمر والمراقب.

وفيما يلي أبرز ما تضمنته اللائحة المحدثة لكل نشاط:

3 - نشاط بيع قطع الغيار الجديدة:

اعتماد شروط موحدة للوحات الخارجية، بحيث توضع على واجهة المحل ضمن مساحة الجدار الفاصل بين الدور الأرضي والعلوي بارتفاع 80 سم، مع ترك مسافة 25 سم على الجانبين من حدود المحل.

يجب أن يقتصر محتوى اللوحة فقط على (الاسم التجاري للنشاط، رقم السجل التجاري، الشعار - إن وجد- حسب السجل التجاري).

أن تكون اللوحة من الأحرف البارزة.

ترك الحرية للمستثمر في التصاميم مع الحفاظ على معايير محددة.

وضع ممرات مناسبة لتسهل المرور داخل المحل.

توفير أرفف مناسبة للسلع من حيث المقاسات والأوزان، على أن يكون ارتفاع الأرفف في منطقة العرض لا يزيد على مترين، شاملا السلع المعروضة، وتكون مصنوعة من مواد معدنية مقاومة للصدأ والرطوبة، وألا يقل عرض الممرات والمسارات بين الأرفف عن 70 سم، وارتفاع جميع الأرفف عن سطح الأرض لا يقل عن 15 سم مفرغة من الأسفل لتسهيل عملية التنظيف.

تضمنت تفصيل الاشتراطات أكثر من 42 اشتراطا محددا تغطي (الموقع والتراخيص، اشتراطات فنية، اشتراطات الواجهة الخارجية والأبواب، اشتراطات المواصفات الداخلية، اشتراطات العاملين).

2 - نشاط مغاسل الملابس: