شكرا لقرائتكم خبر عن العامة للمنافسة تُصدر عدم ممانعتها لاستحواذ "دلة" على "درع الرعاية القابضة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن صدور خطاب معالي محافظ الهيئة العامة للمنافسة رقم (504703) بتاريخ، أمس الثلاثاء، بعدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي باستحواذ الشركة على أسهم شركة درع الرعاية القابضة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الاتفاقية لا تزال خاضعة لعدد من الشروط، بما في ذلك، ودون حصر، الحصول على موافقة الجهات الحكومية المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة وقعت، في ماسو الماضي، الاتفاقيات النهائية فيما يتعلق ببيع وشراء ما يساوي نسبة 58.64% من أسهم شركة درع الرعاية القابضة.

وأفادت دلة، في بيان سابق، بأنها وقعت اتفاقية مبادلة أسهم مع شركة المملكة للاستثمار والتطوير، والتي وافقت بموجبها شركة دله على شراء 6.820 مليون سهماً في شركة درع الرعاية (ما يمثل نسبة 54.56% من رأس مال شركة درع الرعاية) تبلغ قيمتها 300 مليون ريال سعودي.

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وقالت دلة، إنها وقعت الاتفاقية مُقابل 3.740 مليون سهم من أسهم خزينة شركة دله، ما يمثل نسبة 4.99% من رأس المال شركة دله بقيمة 186 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى عوض نقدي يعادل 114 مليون ريال سعودي.

ويُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 7 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 15.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى تطبيق إجراءات منع العدوى والتدابير الوقائية الاستباقية والتباعد الاجتماعي ضمن سياسة مكافحة العدوى عالية الكفاءة التي تنتهجها الشركة، إضافة إلى تطبيق إجراءات حظر التجوال في الرياض، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة الاشغال بشكل كبير وبالتالي انخفاض الإيرادات والربح التشغيلي نتيجة لذلك.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 26.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 50.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.