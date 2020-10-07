شكرا لقرائتكم خبر عن دلة الصحية تودع قيمة العائد من كسور أسهم زيادة رأسمالها في حسابات المستحقين .. 12 أكتوبر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن إيداع المبالغ العائدة من بيع كسور الأسهم الناتجة عن زيادة رأس مال في حسابات المساهمين المستحقين اعتباراً من 12 أكتوبر الجاري.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، إن عدد الاسهم المباعة بلغ 8978، بمتوسط سعر بيع بلغ 47.2 ريال للسهم، وبإجمالي مبلغ عائد من عملية بيع الكسور بلغ 424.162 ألف ريال.

وتجدر الإشارة إلى أن عمومية الشركة اعتمدت، في أغسطس الماضي، الموافقة على مُقترح زيادة رأس مال الشركة بقيمة 150 مليون ريال، وذلك عن طريق منح أسهم مجانية.

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وقالت الشركة، في بيان سابق إن رأس المال سيرتفع من 750 مليون ريال إلى 900 مليون ريال، بنسبة زيادة قدرها 20%، وبذلك يرتفع عدد أسهم الشركة من 75 مليون سهم إلى 90 مليون سهم.

ويُذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 7 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 15.3 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى تطبيق إجراءات منع العدوى والتدابير الوقائية الاستباقية والتباعد الاجتماعي ضمن سياسة مكافحة العدوى عالية الكفاءة التي تنتهجها الشركة، إضافة إلى تطبيق إجراءات حظر التجوال في الرياض، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة الاشغال بشكل كبير وبالتالي انخفاض الإيرادات والربح التشغيلي نتيجة لذلك.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 26.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 50.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.