شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع مع استمرار التأثير الإيجابي لبيانات اقتصادية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الأربعاء متأثرا بصدور بيانات اقتصادية إيجابية، وذلك على الرغم من الضغط على سوق النفط.



كانت بيانات حكومية قد كشفت عن تقلص العجز في الميزان التجاري الكندي مما دفع العملة نحو أعلى مستوياتها في أسبوعين أمام نظيرتها الأمريكية.



وانخفض العجز في الميزان التجاري الكندي خلال أغسطس/آب إلى 2.45 مليار دولار كندي مقارنة بقراءة يوليو/تموز التي بلغت 2.53 مليار دولار كندي بعد التعديل.

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وانخفضت الصادرات والواردات الكندية في أغسطس/آب بعد شهرين من النمو القوي على مدار يونيو/حزيران ويوليو/تموز.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود لخام "ويست تكساس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بحلول الساعة 17:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 3% إلى 39.4 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 40.3 دولار وأقل سعر عند 39.2 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.6% إلى 41.5 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 42.4 دولار وأقل سعر عند 41.3 دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.753، وسجل أعلى سعر عند .7536 في حين سجل أقل سعر عند 0.7495.