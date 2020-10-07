شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزونات النفط في أمريكا بعد 3 أسابيع من التراجع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة عن ارتفاع مخزونات الخام في أمريكا بنصف مليون برميل إلى 492.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون انخفاضها بمليوني برميل.



وانخفض مخزون البنزين بحوالي 1.4 مليون برميل إلى 226.7 مليون برميل، بينما هبط مخزون المقطرات بمليون برميل إلى 171.8 مليون برميل.



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع في مخزونات النفط بحوالي 951 ألف برميل خلال نفس الفترة.