شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يرتفع بأكثر من 2% عقب تصريحات الرئيس الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الأربعاء وسط استقرار سلبي للدولار أمام اغلب العملات الرئيسية وعقب تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".



كان "ترامب" قد أعلن أمس وقف المفاوضات المتعلقة بحزمة التحفيز المالي الثانية بين زعماء الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونجرس وقرر تأجيلها لما بعد الانتخابات الرئاسية المنتظرة.



لكن "ترامب" ألمح إلى ضرورة تمديد برنامج دفع أموال للمواطنين والذي يصل حجمه إلأى 25 مليار دولار، كما طالب بدعم شركات الطيران الأمريكية ومساعدتها على الصمود في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

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ويعد النحاس أحد المعايير الرئيسية لقياس صحة وأداء الاقتصاد العالمي وخاصة الاقتصاد الأمريكي حيث أن تعافي وتحسن المؤشرات الاقتصادية ينعكس إيجابياً على أداء المعدن الأحمر.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:41 بتوقيت جرينتش عند 93.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.9 نقطة وأقل مستوى عند 93.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.6% إلى 3.04 دولار للرطل، وسجلت أعلى سعر عند 3.04 دولار وأقل سعر عند 2.92 دولار.