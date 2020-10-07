شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع في بداية التعاملات عقب تصريحات إيجابية من "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء عقب إدلاء الرئيس "دونالد ترامب" بتصريحات إيجابية، وقبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي.



كان الرئيس "ترامب" قد أعلن أمس وقف محادثات حزمة التحفيز المالي الثانية لمواجهة تداعيات كورونا على الاقتصاد، وقرر تأجيلها لما بعد الانتخابات الرئاسية.



ومع ذلك، أفاد "ترامب" بأنه سيسعى لتمديد برنامج حجمه 25 مليار دولار لتقديم مساعدات مالية للأمريكيين لدعمهم في مواجهة كورونا، كما تحدث أيضا عن تقديم الدعم اللازم لشركات الطيران.

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وسوف يصدر في وقت لاحق اليوم محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي الذي انعقد الشهر الماضي وأسفر عن تثبيت الفائدة دون تغيير، وينتظر المستثمرون مفاتيح عن شكل السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي في الفترة المقبلة.



وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" صرح أمس بأن الاقتصاد الأمريكي في حاجة للمزيد من الدعم المالي من الكونجرس وأن طريق التعافي لا يزال طويلاً.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% (ما يعادل 375 نقطة) إلى 28174 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1.3% (ما يعادل 146 نقطة) إلى 11300 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.2% (ما يعادل 41 نقطة) إلى 3402 نقطة.