شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام قرب ذروة أسبوعين قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ النفط الخام على ارتفاعه مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليحافظ على مكاسبه لليوم الثالث على التوالي ، بالقرب من أعلى مستوى فى أسبوعين ، بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، وانخفاض إنتاج الولايات المتحدة من خليج المكسيك بسبب إعصار دلتا ،ويكبح المكاسب ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي قرابة 1.4% إلى مستوي 40.32$ ، من مستوى الافتتاح عند 39.78$، وسجل أدنى مستوي عند 39.45$.

عند تسوية الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 40.83$ للبرميل.

تراجع الدولار الأمريكي يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يدعم أسعار السلع والمعادن المقومة بالعملة الأمريكية ،إذ يجعلها ذات تكلفة منخفضة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

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فى الولايات المتحدة ،وبسبب إعصار دلتا توقف إنتاج أكثر من 29% من إجمالي إنتاج النفط البحري فى خليج المكسيك ،بعدما يعادل 17% من إجمالي إنتاج النفط الأمريكي.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.951 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 2 تشرين الأول/أكتوبر، فى ثاني زيادة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو مليوني برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.2 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر، ليستمر الإجمالي عند 10.7 مليون برميل يوميا ، والولايات المتحدة حاليا أكبر منتج للنفط فى العالم.