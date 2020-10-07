شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يستأنف خسائره قبيل محضر الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات تعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، مع تباطؤ الطلب مرة أخرى على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل صدور تفاصل الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي ،والتي من المنتظر أن توفر المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية فى الولايات المتحدة.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 93.63 نقطة ، من مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.83 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.90 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى أسبوعين عند 93.34 نقطة.

وبخلاف عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين ،دعم تلك المكاسب تجدد عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بعدما أجل الرئيس الأمريكي المحادثات السياسية حول برنامج التحفيز الاقتصادي الجديد لما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية.

تباطؤ الطلب على العملة مرة أخري ، بسبب محاولات دونالد ترامب تهدئة المخاوف بأسواق المال العالمية ،وأعلن عبر توتير تقديم دعم لشركات الطيران وبرنامج حماية الرواتب ، ضمن مجموعة محدودة من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد الأمريكي حتى نهاية فترة الانتخابات.

Advertisements

من ناحية أخرى ،أظهرت أحدث استطلاعات الرأي لوكالة "رويترز" حول الانتخابات الأمريكية أن 52% من الناخبين الأمريكيين يؤيدون المرشح الديمقراطي "جو بايدن" مقابل 40% يؤيدون المرشح الجمهوري "دونالد ترامب".

وعلى حسب الكثير من الخبراء ،فإن معظم المستثمرين يستعدون لفكرة فوز بايدن بالرئاسة الأمريكية ، وهو أمر يعتقدون إنه إيجابي للدولار الأمريكي.

بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش ينشر مجلس الاحتياطي الاتحادي تفاصيل الاجتماع الذي عقد أيام 15-19 أيلول/سبتمبر الماضي ،والتي من المتوقع أن تظهر المزيد من الأدلة حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.

وخلال الاجتماع أبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير عند نطاق 0.25% ، وتعهد بالحفاظ على هذا النطاق حتى عام 2023 على الأقل بشرط وصول سوق العمل إلى الحد الأقصى من توفير الوظائف الجديدة ، مع التأكيد على تحمل على الضغط الناجم عن تحرر التضخم دون المستهدف عند 2.0%.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن البنك المركزي يتوقع تحسن النمو الاقتصادي من الركود الذي توقعه سابقا فى حزيران/يونيو الماضي.