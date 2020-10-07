شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للجلسة الثانية على التوالي بفعل مخاوف التحفيز فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بفعل مخاوف حول صعوبة إقرار تحفيز مالي جديد فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.3% حتى الساعة 11:25 بتوقيت جرينتش ،وأنهي جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الأربع جلسات الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات ، أعلى مستوى فى أسبوعين عند 367.41 نقطة.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

تصدر قطاع التأمين ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.1 % ، مع هبوط معظم أسهم شركات التأمين الكبرى ، بسبب تنامي المخاوف حيال أرباح الربع الثاني من هذا العام.

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الثلاثاء بأن البيت الأبيض أوقف المحادثات مع الديمقراطيين بشأن صفقة التحفيز المالي المخصصة لدعم الاقتصاد فى مواجهة الأضرار الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

قال ترامب عبر تويتر "لقد أصدرت تعليمات بوقف التفاوض حول المساعدات الاقتصادية ،وتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية ،وبعد فوزي مباشرة ، سنقوم بتمرير مشروع قانون تحفيز رئيسي يركز على الأمريكيين المجتهدين والشركات الصغيرة".

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بحوالي 1.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 1.4% ، بعد الإعلان عن تأجيل المحادثات السياسية حول برنامج الإغاثة الجديد من فيروس كورونا.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ،فى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.4% ، وفى ألمانيا نزل مؤشر داكس بأكثر من 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، و فى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.1%.