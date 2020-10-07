شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع قبل محضر الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتتماسك فوق أدنى مستوى فى أسبوع المسجل فى وقت سابق من التعاملات ، يأتي هذا الارتفاع بدعم تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ، قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1.0% إلى 1,898.00$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,878.22$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,872.93$ الأدنى منذ 28 أيلول/سبتمبر الماضي.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 2.1% ،بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,920.98$ للأونصة.

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،ضغط على أسعار الذهب ، ارتفاع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، بعدما الغي الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المحادثات السياسية حول برنامج التحفيز الاقتصادي فى الولايات المتحدة.

انخفض مؤشر الدولار يوم الأربعاء بأكثر من 0.2% ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا بالأمس ، عاكسا تراجع مستويات الدولار الأمريكي مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي هذا التراجع بعدما أعلن دونالد ترامب عبر توتير إجراء مجموعة محدودة من المساعدات الاقتصادية لشركات الطيران وبرنامج حماية الرواتب ،بهدف امتصاص المخاوف بعد قرار تأجيل المحادثات حول برنامج الإغاثة الجديد لما بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية.

بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش ينشر مجلس الاحتياطي الاتحادي تفاصيل اجتماع السياسة النقدية الذي عقد أيام 15-19 أيلول/سبتمبر الماضي ،والتي من المتوقع أن تظهر المزيد من الأدلة حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

وخلال الاجتماع أبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة دون أي تغيير عند نطاق 0.25% ، وتعهد بالحفاظ على هذا النطاق حتى عام 2023 على الأقل بشرط وصول سوق العمل إلى الحد الأقصى من توفير الوظائف الجديدة ، مع التأكيد على تحمل على الضغط الناجم عن تحرر التضخم دون المستهدف عند 2.0%.

وقال رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" إن البنك المركزي يتوقع تحسن النمو الاقتصادي من الركود الذي توقعه سابقا فى حزيران/يونيو الماضي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب انخفضت بالأمس بنحو 4.08 طن متري، فى ثاني انخفاض يومي فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ،لينزل الإجمالي إلى 1,271.52 طن متري ،والذي عد أدنى مستوى منذ 28 أيلول/سبتمبر الماضي.