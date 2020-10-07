شكرا لقرائتكم خبر عن النفط قرب أعلى مستوى فى أسبوعين استنادا على انخفاض إنتاج الولايات المتحدة والنرويج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل مكاسبها لليوم الثالث على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، يأتي هذا الارتفاع استنادا على انخفاض إنتاج الولايات المتحدة والنرويج ، ويكبح المكاسب المخاوف حيال تحفيز أكبر اقتصاد مستهلك للوقود فى العالم ، عقب تأجيل محادثات سياسية حول حزمة مساعدات اقتصادية ، بالإضافة إلى ارتفاع الغير متوقع فى مخزونات الخام الأمريكية على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي.

ارتفع الخام الأمريكي قرابة 1.4% إلى مستوي 40.32$ ، من مستوى الافتتاح عند 39.78$، وسجل أدنى مستوي عند 39.65$ ،وصعد خام برنت بنسبة 1.4% إلى مستوي 42.40$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 41.81$ ، وسجل أدنى مستوي عند 41.70$.

عند تسوية الأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.1% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى أسبوعين عند 40.83$ للبرميل ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 0.9% ،وسجلت مستوي 42.82$ الأعلى منذ 21 أيلول/سبتمبر الماضي.

فى الولايات المتحدة ،وبسبب إعصار دلتا توقف إنتاج أكثر من 29% من إجمالي إنتاج النفط البحري فى خليج المكسيك ،بعدما يعادل 17% من إجمالي إنتاج النفط الأمريكي.

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فى النرويج تم إغلاق ستة حقول نفط وغاز بحرية ، بسبب تصاعد إضراب العمال بشأن الأجور ،الأمر الذي أدي إلى تراجع إنتاج النفط النرويجي بنحو 330 ألف برميل يوميا بما يوازي 8% من إجمالي الإنتاج.

من ناحية أخري ،وعلى نحو غير متوقع أجل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المحادثات مع المشرعين الديمقراطيين بشأن حزمة مساعدات اقتصادية ، لما بعد نهاية انتخابات الرئاسة الأمريكية مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.951 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 2 تشرين الأول/أكتوبر، فى ثاني زيادة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو مليوني برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 1.2 مليون برميل.