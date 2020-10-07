شكرا لقرائتكم خبر عن إتش جي أمامه فرصة جيدة للصعود بشرط – تحليل – 07-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتحرك سهم إتش جي هولدنج HG HOLDINGS INC (STLY) بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية/ أسبوعية، ولكن أمام ذلك وعلى اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 0.40 في وقت سابق مما يوحي بتكوين تركيبة فنية إيجابية على المدى المتوسط وهو نموذج القاع المزدوج وهو نموذج عاكس للاتجاه، ولكن يظل هذا النموذج غير مؤكد طالما لم يخترق السهم سقفه والذي يتمثل بمستوى المقاومة المحوري في تلك المرحلة 0.71.

فتلك المقاومة أجبرت السهم على الارتداد انخفاضاً بتداولاته الأخيرة، إلى أن وصل إلى الاستناد لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 شمعة سابقة، وقد تزامن ذلك مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها كثيراً مقارنة بحركة السهم وهو مؤشر إيجابي يدلل على محاولة السهم بانخفاضه الأخير اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة السابق ذكرها.

ولهذا واستناداً لما سبق تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن يتبقى لدينا شرط مهم جداً وهو اختراقه أولاً لمستوى القماومة 0.71 ليتأكد لنا صحة نموذج القاع المزدوج المتكون، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 1.02 كمستهدف سعري لهذا النموذج المتكون، والذي سيتزامن مع اختباره لمقاومة خط الاتجاه الرئيسي الهابط.