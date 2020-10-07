جوجل يستسلم من جديد للضغط السلبي – تحليل – 07-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم جوجل (GOOG) في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ليستعد السهم من جديد بكسر مستوى الدعم 1,456.51، فهذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى القصير (من 1012.90 إلى 1732.43).
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 1,456.51، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 1,372.58 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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