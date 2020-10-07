شكرا لقرائتكم خبر عن إنتل يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل – 07-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إنتل (INTC) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 51.98، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.62% بما يعادل -0.32 نقطة ليستقر في نهاية التداولات على سعر 51.37 دولار، وذلك في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لهذا فتوقعاتنا تقف على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة 51.98، ففي حالة اختراقه سيؤكد السهم على عزمه المزيد من الارتفاع، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 56.68.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه