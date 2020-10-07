مايكروسوفت يعاود الانخفاض – تحليل – 07-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم مايكروسوفت (MSFT) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما عرضه للضغط السلبي خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.12% بما يعادل -4.47 نقطة ليستقر على سعر 205.91 دولار، في ظل تأثر السهم بخروجه من نطاق قناة سعريه صاعدة في وقت سابق على المدى القصير.
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 203.89، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 190.57.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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