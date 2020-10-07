شكرا لقرائتكم خبر عن إنفيديا يعزز من مكاسبه – تحليل – 07-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إنيفيديا (NVDA) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.69% بما يعادل 3.76 نقطة ليستقر على سعر 549.46 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 526.41، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 589.11.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد