«ائتمان الصادرات» توفر حماية ائتمانية بـ 4 مليارات درهم لـ1400 ضمان في النصف الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أصدرت «الاتحاد لائتمان الصادرات»، أكثر من 1400 ضمان ائتماني متجدد، لتوفر بذلك حماية ائتمانية لما يعادل 4 مليارات درهم من الصادرات غير النفطية في الفترة من يناير إلى يونيو 2020، بهدف دعم الاقتصاد غير النفطي بدولة الإمارات.

وتماشياً مع التزامها بتعزيز الصادرات الإماراتية وتسريع التنويع الاقتصادي بالدولة؛ وفرت الشركة حماية لصادرات غير نفطية لأكثر من 70 دولة في جميع أنحاء العالم، وذلك لتسريع تعافي الشركات الإماراتية المصدرة وضمان استمرارية أعمالها في ظل انتشار «كوفيد- 19».

وتعمل الشركات المستفيدة من الضمانات التي قدمتها «الاتحاد لائتمان الصادرات» في قطاع صناعة الكابلات (استفادت بنسبة 35% من إجمالي الضمانات)، صناعة الحديد (26% من إجمالي الضمانات)، صناعة البتروكيماويات (13% من إجمالي الضمانات)، مما يمثل ثلاثة أرباع مجموع الضمانات.

ومن جانب آخر، فقد استفادت الشركات العاملة في مجال الرعاية الصحية والسيارات بنسبة 9% لكل منها، بينما استفادت تلك العاملة في صناعة مواد البناء بنسبة 7%، والعاملة في مجال الأغذية بنسبة 1%.

خفضت الشركة أسعار بوالص التأمين وسهلت إجراءات حصول الشركات عليها، وجعلت شروط الدفع على المصدرين أكثر مرونة على الرغم من زيادة المخاطر في ظل هذه الدورة الاقتصادية الصعبة. كما أسهمت الشركة في دعم سلاسل التوريد من خلال حلولها المالية المتعلقة بشكل غير مباشر بالصادرات، التي تشمل حماية رأس المال العامل، وتمويل ما قبل شحن البضائع أو الخدمات، ضمانات تمويل التوريد، مما يدعم الموردين والمصدرين المحليين.