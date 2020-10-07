شركة تابعة لـ «دبي للاستثمار» توسع خدماتها في مجال إمدادات الغاز والصيانة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «أكواكول ميترينغ» التابعة لشركة «الإمارات ديستريكت كولينج» (إيميكول)، والمملوكة بالكامل لشركة «دبي للاستثمار»، عن توسيع خدماتها باستحداث خط أعمال جديد، للتركيز على توفير إمدادات الغاز وعمليات الصيانة.

وكانت «أكواكول ميترينغ»، قد توصلت مؤخراً إلى اتفاقية حصرية مع مؤسسة «إمارات»، لتوفير أسطوانات الغاز الحصري لعملاء «أكواكول». وكجزء من خدماتها الجديدة، ستوفر «أكواكول» خدمات الغاز المسال، مثل التصميم والصيانة والتوريد، وذلك بالاعتماد على البنية التحتية الذكية.

وفي هذا الإطار، وقعت «أكواكول ميترينغ» اتفاقية مع شركتي دبي للاستثمار العقاري والعقارية للاستثمار، التابعتين لشركة دبي للاستثمار، وذلك لتوفير أسطوانات الغاز الطبيعي المسال للعملاء ضمن المشروعين.

وتقدم «أكواكول ميترينغ» حلولاً ذكية عبر تطبيق على الهاتف المحمول، الذي يقوم بأتمتة العملية بأكملها، بدءاً من مرحلة التسجيل والطلب وحتى مرحلة السداد والاستلام النهائي.