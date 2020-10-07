ارتفاع نسبة التوطين لدى «تعاونية الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت «تعاونية الشارقة» عن تحقيق رؤيتها الاستراتيجية في منح فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات لعام 2020، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في تمكين المواطنين في الوظائف واستدامتها وتطوير قدراتهم وزيادة تنافسيتهم لقيادة الاقتصاد المعرفي بكفاءة واقتدار.

وقال ماجد الجنيد، الرئيس التنفيذي: عملت «تعاونية الشارقة» ضمن خطتها الاستراتيجية لعام 2020 على خلق فرص عمل وظيفية للمواطنين، بما يتماشى مع رؤيتها العامة للتوطين، وذلك حرصاً منها على تمكين المواطنين ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي، وتحقيق أداء متميز في بيئة عمل تشجع على الإبداع والابتكار، وحافلة بالتدريب والحوافز.

وأكد الجنيد، أن الهدف من رؤية تعاونية الشارقة في التوطين لا يقتصر على توظيف المواطنين؛ بل وضمان الترقي والنجاح والوصول إلى المناصب العليا في جهات العمل، وفق الرؤية الاسترايتيجية للتعاونية التي تنظر إلى ما بعد الوظيفة من تمكين وتطوير.

وأوضح أن برامج التوطين والتوظيف والتدريب الطموحة، واستقطاب المواهب والتنوع بالتعيين، بين العنصر الشبابي من الجنسين، التي تقوم بها «تعاونية الشارقة» وصلت إلى مرحلة متقدمة، ونجحت إلى حد كبير في توظيف كوادر بكفاءات جيدة لتعزيز استراتيجية الجمعية، والمحافظة على الكوادر المميزة والنخبة من الموظفين، الذين بدورهم يسهمون في تعزيز الأداء ضمن أرقى المستويات العالمية.

وأوضح هلال المحرم مدير الموارد البشرية والشؤون الإدارية في «التعاونية»، أنه تم استكمال خطة توظيف المواطنين لدى تعاونية الشارقة لعام 2020 بتوظيف 22 مواطناً ومواطنة من حديثي التخرج وأصحاب الخبرات والكفاءات العالية في مناصب مختلفة منها، القيادية والإشرافية؛ حيث ارتفعت نسبة التوطين في تعاونية الشارقة بنسبة 18% عن عام 2019.

وجاءت رؤية تعاونية الشارقة الاستراتيجية في توظيف المواطنين والمواطنات ضمن فكر استراتيجي مؤسسي قائم على سياسة التمكين وتوفير عناصر النجاح في تنفيذ متطلبات المرحلة المقبلة من تنمية الموارد البشرية الوطنية ومد القائمين على التخطيط لرأس المال البشري بممكنات التخطيط الفعال وضمان نجاح التنفيذ؛ حيث تقوم تعاونية الشارقة بتمكين المواطنين وتدريبهم ضمن ورش تدريبية منسقة لتمكينهم من دخول سوق العمل وضمان استمرارية تدرجهم الوظيفي وفق مسارات وظيفية تمكنهم من بناء وتطوير إمكانياتهم ومهاراتهم خاصة القيادية وفق رؤية واضحة وشاملة.