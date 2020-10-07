شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا بصدد إنشاء صندوق سيادى برأسمال 5 مليارات دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن إندونيسيا تعد لإنشاء صندوق ثروة سيادي برأسمال مبدئي نحو خمسة مليارات دولار، سيهدف لاستقطاب استثمارات 15 مليار دولار. وتابعت أن الحكومة ستضخ ما يصل إلى 30 تريليون روبية (2.04 مليار دولار) سيولة في رأسمال الصندوق وأضافت أصولا أخرى تشمل حصصا في شركات مملوكة للدولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إندونيسيا بصدد إنشاء صندوق سيادى برأسمال 5 مليارات دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.