مستوى امتثال أذربيجان لاتفاق أوبك+ بلغ 101.5% فى سبتمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوردت وكالة أنباء إنترفاكس اليوم الأربعاء، نقلا عن وزارة الطاقة في أذربيجان أن مستوى امتثال البلاد لاتفاق أوبك+ لخفض إمدادات النفط بلغ 101.5 بالمئة في سبتمبر. تقلص منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا، في إطار ما يُعرف بمجموعة أوبك+، الإنتاج في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 التي أضرت بالطلب على النفط.

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