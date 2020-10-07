شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات الكويت بالختام مدفوعة بارتفاع قطاعى الاتصالات والبنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.78% رابحاً 43.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5689.49 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.85% رابحاً 53.16 نقطة ليغلق عند مستوى 6325.17 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.57% رابحاً 25.19 نقطة ليغلق عند مستوى 4425.10 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.9% رابحاً 39.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4480.67 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 374.1 مليون سهم بقيمة 71.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 16 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.59%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.19%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.79%، ثم قطاعي الخدمات المالية والمنافع بنسبة 0.47%، 0.30%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.13%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.85%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.68%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.59%.

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وجاء سهم البنك الأهلي الكويتي على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 6%، يليه سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 5.94%، ثم سهم بنك الكويت الدولي بنسبة 5.88%، فيما تصدر سهم شركة بيت الطاقة القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 9.33% يليه سهم شركة أركان الكويت العقارية بنسبة 4.92%، ثم سهم شركة المصالح العقارية بنسبة 4.86%.

وفي سياق متصل قالت شركة ريم العقارية، إن مجلس التأديب والشكوى، أصدر قراراً في الشكوى رقم 38 لسنة 2019، حيث تضمن القرار عزل بعض أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وإلزام بعض أعضاء مجلس الإدارة برد مبلغ 7 ملايين دينار، وذلك استناداً للمادة 147 من القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المالية وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

وفي سياق آخر قال البنك التجاري الكويتي، إنه لا صحة لحجز البنك على عدد من العقارات المملوكة لرجل الأعمال سعود صاهود المرهونة بعد تعثره في سداد مديونيته البنك.