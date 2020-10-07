شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يكرم ميار شريف لتحقيقها إنجازا غير مسبوق فى تاريخ التنس المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ لعبة التنس المصرية، شقت اللاعبة ميار شريف بطلة مصر في التنس طريقها في أحد أشهر وأهم البطولات العالمية في اللعبة البيضاء بطولة " رولان جاروس" الفرنسية، وذلك بعدما نجحت في الصعود الى الدور الرئيسي بالبطولة بعد الفوز بثلاث مباريات متتالية على بطلات اللعبة في كولومبيا، الولايات المتحدة وإيطاليا في الدور التمهيدي، وظهورها في الدور الرئيسي للبطولة بمظهر مشرف أمام بطلة التشيك في مباراة سجلها التاريخ للبطلة المصرية التي ارهقت المصنفة الثانية عالميا في مباراة متكافئة، وبهذا الإنجاز تعد اللاعبة ميار هي اول لاعبة مصرية تحقق تلك النتائج في تاريخ اللعبة.

وقد حرصت إدارة البنك الأهلي المصري برئاسة هشام عكاشة على استقبال البطلة بمقر البنك لتكريمها تقديرا لما حققته خلال بطولة رولان جاروس الفرنسية للتنس والتي تابعها العالم باهتمام بالغ وبإعجاب بالبطلة المصرية الطموحة التي أبدت روحا قتالية ومثابرة وكانت ندا لمنافساتها.

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أكد عكاشه على فاعلية الرعاية الاستراتيجية التي يقوم بها البنك الأهلي المصري للاعبة ميار شريف وذلك من خلال شركةConnection المتخصصة في هذا المجال، والتي تأتي ضمن برامج الرعاية التي يقدمها البنك لدعم الرياضة في مصر خاصة للاعبين النابغين والموهوبين الرياضيين المبشرين؛ بما يساهم في خدمة الرياضة المصرية بصفة عامة، حيث تم من خلال المختصين بالملف الرياضي في البنك متابعة معدلات أداء اللاعبة ميار والتي تعد المصنفة 172عالميا والتي تطمح لتحسين ترتيبها الى مركز اكثر تقدما، وهو ما شجع البنك على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لها في مشوارها الرياضي المبشر الذي يرفع اسم مصر امام متابعي اللعبة فبي مختلف انحاء العالم.، مع استمرار البنك في تقديم هذا الدعم سعيا لنتائج افضل على الصعيد العالمي، حيث حرصت إدارة البنك على تقديم الدعم النفسي والتشجيع للاعبة من خلال التواصل التليفوني معها عقب كل مباراة للتأكيد على وقوف البنك خلفها حتى تحقق الانجاز الذي تطمح اليه.

كانت ميار قد حققت نتائج باهرة في بطولة براج المفتوحة للتنس بالتشيك حيث وصلت الى الدور نصف النهائي في البطولة في انجاز تاريخي فريد بدعم من بنك أهل مصر ايضا.