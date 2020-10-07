الاقتصاد

انخفاض سعر اليورو اليوم الأربعاء مقابل الجنيه المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفض سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 7-10-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.38 جنيه للشراء و18.56 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 18.44 جنيه للشراء و18.62 جنيه للبيع وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

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سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

18.50 جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.38 جنيه للشراء.

18.56 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.38 جنيه للشراء.

18.52 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

18.32 جنيه للشراء.

18.56 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

18.37 جنيه للشراء.

18.54 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.38 جنيه للشراء.

18.53 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.34 جنيه للشراء.

18.54 جنيه للبيع.

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قال البنك المركزي الأوروبي أمس الثلاثاء إن ربحية أكبر البنوك في منطقة اليورو انهارت في الربع الثاني من العام على الرغم من أن البنوك استطاعت الإبقاء على أرصدتها من القروض المتعثرة منخفضة.

وذكر البنك في إحصاءاته الفصلية أن العائد على رأس المال في النصف الأول من العام، ذروة جائحة ، كان 0.01% وهو ما يقل بشدة عن 6.01 % في الفترة نفسها قبل عام إذ سجل ما لا يقل عن سبعة من 19 بلدا في منطقة اليورو عائدات سلبية.

في غضون ذلك، بلغت قيمة القروض المتعثرة 503 مليارات يورو وهو ما لا يزيد بكثير عن 501 مليار يورو في الشهور الثلاثة السابقة، على الأرجح لأن إرجاء سداد قروض وضمانات حكومية ساعدوا البنوك على إبقاء القروض مصنفة كعاملة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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