شكرا لقرائتكم خبر عن 6 قطاعات تهبط ببورصة قطر بجلسة الأربعاء.. وتراجع 35 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.84% خاسراً 83.85 نقطة ليغلق عند مستوى 9932.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 438 مليون سهم بقيمة 746.1 مليون ريال عبر تنفيذ 11.9 ألف صفقة، وتراجع 35 سهماً، وارتفع 14 سهماً، وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.78%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.70%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.48%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.29%، فيما ارتفع قطاع النقل وحيداً بنسبة 0.35%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة زاد القابضة عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 2020/9/30، وذلك يوم 29 أكتوبر الجاري.

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كما أعلنت شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة، عن عزمها الإفصاح عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في 30/9/2020، وذلك يوم 28 أكتوبر الجاري.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.