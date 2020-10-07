شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للأجانب.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.71% ليصل إلى مستوى 11336 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.46% ليصل إلى مستوى 2127 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.55% ليصل إلى مستوى 13193 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 4330 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 2015 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.37% ليصل إلى مستوى 2942 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 1052 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عن تلقيها عروض من تحالفات مستثمرين مصرية وأجنبية (ليس من يبنهم شركة إعمار مصر) لشراء قطع أراضي بمساحات كبيرة (تزيد على 1.9 مليون متر مربع) بمشروعات الشركة، منوهة إلى أن هذه العروض محل دراسة الشركة والتفاوض مع المستثمرين راغبي الشراء.

وفي سياق آخر تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، ايديتا للصناعات الغذائية، مصر للأسمنت-قنا، 900 سهم، 1.4 مليون سهم، 157.1 ألف سهم، على التوالي، وباع مجلس إدارة شركات الحفر الوطنية، ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، 31533 سهم، 50 ألف سهم، 15 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 25 ألف سهم.

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فيما اشترى مجلس إدارة شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية 30 ألف سهم، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها 300 ألف سهم.

وفي سياق منفصل قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الحديد والصلب المصرية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مدينة نصر للإسكان والتعمير، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، مدينة نصر للإسكان والتعمير، الشمس للإسكان والتعمير، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المنصورة للدواجن، ريكاب للاستثمارات المالية، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، الألومنيوم العربية، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العبور للاستثمار العقاري، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، بي انفستمنتس القابضة، جي بي اوتو، العامة للصوامع والتخزين.

وقرر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على الورقة المالية المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

كما قرر إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية مدينة نصر للاسكان والتعمير، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، وإلغاء العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية خلال جلسة اليوم مع تعديل سعر فتح جلسة اليوم ليصبح 3.52 جنيه للسهم.