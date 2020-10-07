شكرا لقرائتكم خبر عن قطاعات التأمين والخدمات والبنوك تصعد ببورصة البحرين بنسبة 0.28% بجلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.28% رابحاً 4.10 نقطة ليغلق عند مستوى 1449.38 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.2 مليون سهم بقيمة 866.3 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع التأمين بنسبة نمو 22.17% مدفوعاً بصعود سهم الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 5.26%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 16.14% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة ترافكو بنسبة 2.15%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.66%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.20%.

كما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 5.69% مدفوعاً بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 10%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.16%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.13%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.75%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.11% بضغوط هبوط سهم شركة استيراد الاستثمارية بنسبة 1.15%، مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.66%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.39%.

كما تراجعت أسهم مصرف السلام-البحرين، بنك البحرين والكويت، المؤسسة العربية المصرفية، بنسبة 1.35%، 0.40%، 0.33%، على التوالي.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة بي أم أم أي، عن تأجيل اجتماع مجلس الإدارة المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر، إلى يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر الجاري، حيث ستتم مناقشة وإقرار البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020.

وفي سياق آخر أعلنت شركة البحرين لمطاحن الدقيق، عن شراء المساهم الرئيسي عبدالحميد زينل محمد زينل 2406 سهم بالشركة لترتفع نسبة ملكيته من 1.658 مليون سهم بملكية 6.68% إلى 1.661 مليون سهم تعادل 6.69%.

فيما أعلنت مجموعة ترافكو، عن حصول الشركة على الموافقة من مصرف البحرين المركزي لشراء أسهم الخزينة، وذلك بنسبة لا تزيد عن 10% من أسهم الشركة الصادرة بغرض دعم سعر السهم، ولمدة 90 يوماً ابتداءً من 4 أكتوبر الجاري، منوهة إلى أن نسبة التملك الحالية 7.75%.

بينما أعلن بورصة البحرين، عن تنفيذ صفقة بيع على أسهم البنك الأهلي المتحد (AUB) بعدد 200,000 سهم من قبل أحد الأشخاص الرئيسيين بسعر 0.785 دولار للسهم الواحد وذلك يوم الاثنين الماضي.