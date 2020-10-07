شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط تستعرض أبرز معلومات وثيقة مؤشرات الأداء الاستراتيجية للحكومة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - -تتضمن 330 مؤشر أداء في ضوء أجندة التنمية المستدامة 2030 استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز المعلومات حول وثيقة مؤشرات الأداء الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة. وتتضمن وثيقة مؤشرات الأداء الاستراتيجية حوالى 330 مؤشر أداء استراتيجي، وقد تم تحديد تلك المؤشرات فى ضوء الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030. كما تشمل مؤشرات الأداء الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة؛ تلك التى تضمن القدرة على القياس والمتابعة الدورية، وتتضمن عرضًا واضحًا لمؤشرات الأداء الاستراتيجية المرتبطة بأهداف برنامج عمل الحكومة. Advertisements وفى هذا الإطار قال الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة إن وثيقة مؤشرات الأداء الاستراتيجية تتم فى إطار جهود الحكومة لتبني التخطيط المبني على الأدلة ونشر ثقافة الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة. أضاف حلمي أن الوثيقة تتضمن كذلك عرضًا تفصيليًا للبرامج الرئيسة، والفرعية الخاصة بالأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة وهي خمسة أهداف أساسية تتمثل فى حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بالإضافة إلى النهوض بمستويات التشغيل، والهدف الخامس والأخير يتعلق بتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

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