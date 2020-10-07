شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأعمال الرومانى يضع التصدير على رأس أولوياته بعد أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد السكري رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني، إن المجلس يضع التصدير في مقدمة أولوياته في الوقت الراهن لأزمة كورونا في دفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مضيفاً أن أزمة فيروس كورونا أثرت بشدة على تنفيذ أجندة واستراتيجية عمل المجلس، خاصةً فيما يتعلق بزيادة التجارة البينية وتبادل المعلومات والزيارات لبحث فرص الاستثمار والتجارة في العديد من القطاعات الاقتصادية ومنها السياحة والسفر والخدمات والاستثمار العقاري وغيرها.

وأكد رئيس الجانب المصري، خلال اجتماعاً للجانب المصري بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه طبقا لرئيس الجالية المصرية في رومانيا عبدالله مباشر فمن المقرر أن تستأنف حركة الطيران في رومانيا في 15 نوفمبر المقبل ما يتيح عودة حركة التجارة لطبيعتها مجدداً، داعياً مجتمع المصدرين المصريين لمضاعفة حجم التصدير في رومانيا، والذي يتماشى مع استراتيجية الدولة القومية للنهوض بالصادرات، محذراً من انخفاض عدد الرحلات قد بتسبب في توقف رحلات الطيران بين القاهرة وبخاريست.

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ومن جانبه اقترح المهندس حسن الشافعي، مستشار المجلس، وعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بعمل المجلس مبادرة لتأسيس شركة للتصدير إلى أسواق رومانيا وبلغاريا تتكون من 20 مؤسس في قطاعات متنوعة ومختلفة.

وأوضح «الشافعي»، أن الشركة هدفها زيادة حجم الصادرات المصرية إلى أسواق شرق أوروبا بشكل عام ومعرض دائم للمنتجات المصرية في رومانيا، وذلك ضمن خطة الدولة بشأن تصدير 100 مليار دولار خلال 5 سنوات.

فيما أكدت الدكتورة أمنية فهمي، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الروماني، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تحظي بفرص كبيرة في زيادة التجارة البينية خاصة المنتجات اليدوية والمفروشات، ومستحضرات التجميل.