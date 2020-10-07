شكرا لقرائتكم خبر عن 80 مليون جنيه تراجعا فى مبيعات شركة الخزف والصينى بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة الخزف والصينى "شينى" التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، فى بيان لها اليوم، أنه بسبب جائحة فيروس كورونا، تراجعت مبيعات الشركة نحو 80 مليون جنيه، نتيجة الظروف العالمية للأزمة وزيادة تكلفة الطاقة غير المستغلة.

وبحسب بيان الشركة، فإنه تم تصريف 50% من المخزون الراكد من السيراميك وتصريف 40% من المخزون الراكد من الأدوات الصحية وفقا لقرارات الجمعية العامة للشركة. وأوضحت الشركة أنه رغم الظروف الصعبة فإنه تم تحقيق مجمل ربح يصل لنحو 3941792 جنيه العام المالى 2019-2029 مقابل مجمل ربح 2726434 جنيها العام المالى 2018-2019.

وأرجعت الشركة ذلك لما تحقق من ربح فى قطاع السيراميك بالشركة ،بعد اصلاح خطوط الانتاج المعطلة ، لافتة أن صافى الخسارة تراجعت بنسبة 10% عن العام المالى قبل الماضى حيث بلغت 5.4 مليون جنيه ، مقارنة ب5.9 مليون جنيه .

Advertisements

وأشارت الشركة أن الايرادات خلال العام المالى الماضى بلغت نحو 267.4 مليون جنيه ، مقابل 247.7 مليون جنيه العام المالي قبل الماضي .

وبحسب بيان الشركة فإنه بلغت الخسائر المرحلة بنهاية العام المالى الماضى نحو 123.9 مليون جنيه مقابل خسائر بنهاية العام المالى قبل الماضى بلغت 69.6 مليون جنيه .