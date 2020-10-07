شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تتراجع بنسبة 0.57% بختام جلسة الأربعاء بضغوط هبوط أسهم إعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.57% خاسراً 12.79 نقطة ليغلق عند مستوى 2212.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 237.9 مليون سهم محققة ما قيمته 140.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3647 صفقة لعدد 29 سهماً، وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.73%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.67%، يليه قطاع الاستثمار بنسبة 0.89%، ثم قطاعي النقل والخدمات بنسبة 0.42%، 0.34%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.02%.

وقفزت 5 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 5.61%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 1.34%، فيما تراجع 19 سهماً على رأسها سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.58%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 2.75%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.2 مليون ورقة بقيمة 29.8 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.48%.

وفي سياق متصل قالت شركة إعمار العقارية، رداً بشأن الأرض في المملكة العربية السعودية، فأن الأرض ليست مملوكة من قبل شركة إعمار أو للشركة التابعة لها منذ عام 2016، تاريخ الانفصال عن الشركاء في المملكة العربية السعودية، وبالتالي، فإن قيمة الأرض لم تعكس في البيانات المالية الموحدة لشركة إعمار للعام 20191، كذلك فإنه لا يترتب على قرار المحكمة بإلغاء سند الملكية أي أثر مالي جوهري على شركة إعمار.

وفي سياق آخر أعلن بنك المشرق، عن تعيين سكوت رامزي رئيساً جديداً لمجموعة الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسيل الأموال في البنك، وسينضم "سكوت" في منصبه الجديد إلى فريق الإدارة العليا في بنك المشرق، حيث سيتولى مسئولية وضع وإدارة برنامج امتثال قوي ومتكامل على امتداد عمليات البنك من خلال تقييم وتعزيز فعالية الضوابط وعمليات الحوكمة الداخلية، بما يضمن التزام البنك بجميع المبادئ التوجيهية والتنظيمية المتبعة في جميع الأسواق التي ينشط بها، كما سيقوم بتوفير الدعم للفرق العاملة على المستوى التشغيلي في إعداد وتنفيذ السياسات التنظيمية على مستوى البنك ككل.

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فيما أعلنت شركة المدينة للتمويل والاستثمار، عن قبول استقالة محمد أمين عبد القادر خيري مدير التدقيق الداخلي في الشركة، وذلك اعتباراً من تاريخ اليوم الأربعاء.

كما أعلنت شركة دي إكس بي إنترتيمنتس، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم 1 أكتوبر الماضي، حيث تم الموافقة على استقالة مالك آل مالك، موكيش سوداني أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية للانعقاد في 25 أكتوبر، وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، حيث أوشكت مدة المجلس الحالي على الانتهاء، وذلك شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، والموافقة على فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة شريطة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وفي بيان منفصل قالت شركة أرابتك القابضة، إنه تم تأجيل موعد انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة، والذي كان من المقرر عقده اليوم الأربعاء، إلى غداً الخميس الموافق 8 أكتوبر.

وفي السياق ذاته أعلنت شركة الاتحاد العقارية، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري الرائدة في إطلاق المشاريع السكنية والترفيهية البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمطور الرئيسي لمشروع "دبي موتور سيتي"، أنها أنجزت بنجاح زيادة رؤوس أموال 3 شركات تابعة وهي دبي أوتودروم، سيرفيو وذي فيتاوت لتبلغ مجتمعة نصف مليار درهم تقريياً.