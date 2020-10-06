شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تخفض توقعها لنمو الطلب العالمى على النفط فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط فى 2021 بمقدار 280 ألف برميل يوميا إلى 6.25 مليون برميل يوميا. وقلصت الإدارة في توقعها الشهري تقديرها لنمو الطلب في 2020 بواقع 300 ألف برميل يوميا إلى 8.62 مليون برميل يوميا.

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