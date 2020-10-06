شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء وعيار 24 بــ 231.36 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء 6-10-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 231.36 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 231.36 ريال بما يعادل 61.68 $

سعر الذهب عيار 22

بنحو 212.08 ريال بما يعادل 56.54 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 202.45 ريال بما يعادل 53.98 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 173.52 ريال بما يعادل 46.26 $

سعر الذهب عيار 14

بنحو 134.96 ريال بما يعادل 35.98 $

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سعر الذهب عيار 12

بنحو 115.68 ريال بما يعادل 30.84 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 7,195 ريال بما يعادل 1,918 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,620 ريال بما يعادل 431.80 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 231,361 ريال بما يعادل 61,685 $

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، فيما ارتفعت الأسهم عقب مغادرة الرئيس الامريكي دونالد ترامب المستشفى بعد علاجه من فيروس كورونا ولكن ضعف الدولار حد من المكاسب.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1910.68 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان قد سجل أمس 1918.36 دولار وهو أعلى مستوى منذ 22 سبتمبر.

وانخفض الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلي 1917 دولارا.