الاقتصاد

استقرار أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء وعيار 24 بــ 231.36 ريال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الثلاثاء 6-10-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 231.36 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  231.36 ريال  بما يعادل  61.68 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  212.08 ريال  بما يعادل  56.54 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 202.45 ريال  بما يعادل  53.98 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  173.52 ريال  بما يعادل  46.26 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  134.96 ريال  بما يعادل  35.98 $

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سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  115.68 ريال   بما يعادل  30.84 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  7,195  ريال   بما يعادل  1,918 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,620 ريال   بما يعادل   431.80 $

 

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 231,361 ريال  بما يعادل 61,685 $

 

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، فيما ارتفعت الأسهم عقب مغادرة الرئيس الامريكي دونالد ترامب المستشفى بعد علاجه من فيروس ولكن ضعف الدولار حد من المكاسب.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1910.68 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان قد سجل أمس 1918.36 دولار وهو أعلى مستوى منذ 22 سبتمبر.

وانخفض الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلي 1917 دولارا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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