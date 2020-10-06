شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بالختام.. والموافقة على شطب أموال الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.86% رابحاً 47.97 نقطة ليغلق عند مستوى 5645.54 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.96% رابحاً 59.68 نقطة ليغلق عند مستوى 6272.01 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.55% رابحاً 24.03 نقطة ليغلق عند مستوى 4399.91 نقطة،وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.45% رابحاً 19.75 نقطة ليغلق عند مستوى 4440.79 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 393 مليون سهم بقيمة 63.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.8 ألف صفقة، وصعدت 10 قطاعات على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 4.17%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.95%، يليه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.86%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.24%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.90%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.80%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.79%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.40%.

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وجاء سهم شركة بيت الطاقة القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 24.65%، يليه سهم شركة النخيل للإنتاج الزراعي بنسبة 20.92%، ثم سهم شركة التجارة والاستثمار العقاري بنسبة 19.75%، فيما تصدر سهم شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.75% ثم سهم شركة الامتيازات الخليجية القابضة بنسبة 5.22%، ثم سهم شركة مشاعر القابضة بنسبة 2.97%.

وفي سياق متصل وافق مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية، على طلب شركة أموال الدولية للاستثمار، بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت للأوراق المالية.