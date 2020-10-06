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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة ايدج القابضة التعاقد مع تيفولي دوم (TIVOLI DOME) أكبر شركات الإدارة في مصر لإدارة المنطقة التجارية بمشروع #OIA_TOWERS، مما يضيف قيمة وعائد استثماري للوحدات التجارية بالمشروع. تأسست شركة "SJS" عام 2003 ونجحت في إدارة العديد من المشاريع في مصر والشرق الأوسط والعالم حيث تتمتع بخبرة ومصداقية كبيرة في السوق المصري بأكثر من 1750 عضوا.

ايدج القابضة تعلن التعاقد مع شركة تيفولي دوم •أبرز مشاريعها في مصر : Tivoli Dome - Heliopolis Tivoli plaza Tivoli Alexandria Tivoli white -Zamalek حاصل على جائزة "اكبر مجمع مطاعم في العالم " من قِبل موسوعة چينيس العالمية .

ايدج القابضة تعلن التعاقد مع شركة تيفولي دوم ايدج القابضة تعلن التعاقد مع شركة تيفولي دوم •ابرز مشاريعها في الوطن العربي : Tivoli dome -Amman Tivoli dome - Abu Dhabi . Advertisements Tivoli dome - Kuwait Tivoli dome - Casablanca تحت الإنشاء Tivoli dome - Libya تحت الإنشاء Tivoli dome - Tunis تحت الانشاء •أبرز مشاريعها في العالم : احجز وحدتك الان على النهر الأخضر مباشرة : مكاتب ادارية ، وحدات تجارية “ مطاعم وكافيهات عالمية بڤيو بانوراما " ، عيادات طبية ، شقق فندقية . #OIA_TOWERS #the_future_of_new_capital Contact us : 19427

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