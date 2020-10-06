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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة ايدج القابضة التعاقد مع تيفولي دوم (TIVOLI DOME) أكبر شركات الإدارة في مصر لإدارة المنطقة التجارية بمشروع #OIA_TOWERS، مما يضيف قيمة وعائد استثماري للوحدات التجارية بالمشروع.
تأسست شركة "SJS"
ايدج القابضة تعلن التعاقد مع شركة تيفولي دوم
•أبرز مشاريعها في مصر :
Tivoli Dome - Heliopolis
Tivoli plaza
Tivoli Alexandria
Tivoli white -Zamalek
حاصل على جائزة "اكبر مجمع مطاعم في العالم " من قِبل موسوعة چينيس العالمية .
ايدج القابضة تعلن التعاقد مع شركة تيفولي دوم
•ابرز مشاريعها في الوطن العربي :
Tivoli dome -Amman
Tivoli dome - Abu Dhabi .
Tivoli dome - Kuwait
Tivoli dome - Casablanca تحت الإنشاء
Tivoli dome - Libya تحت الإنشاء
Tivoli dome - Tunis تحت الانشاء
•أبرز مشاريعها في العالم :
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#OIA_TOWERS
#the_future_of_new_capital
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