شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.35% بجلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 1.35% رابحاً 111.66 نقطة ليغلق عند مستوى 8369.33 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.05% رابحاً 7.09 نقطة ليغلق عند مستوى 14219.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 482.5 مليون سهم بقيمة 11.7 مليار ريال.

وصعد 19 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.98%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.50%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 2.41%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.33%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.30%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.26%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.23%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.22%، فيما تراجع قطاعي الإعلام والترفيه والطاقة بنسبة 0.05%، 0.01%، على التوالي.

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وقفز 159 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ريدان" بنسبة 9.99%، ثم سهم "أمانة للتأمين" بنسبة 9.97%، ثم سهم "الكثيري" بنسبة 9.94%، فيما تراجع 35 سهماً على رأسها سهم "ميدغلف للتأمين" بنسبة 4.75%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 1.94%، ثم سهم "البحري" بنسبة 1.82%، فيما تصدر سهم "الأسماك" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 569.2 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة الكثيري القابضة، أمس الاثنين، على زيادة رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية؛ وبناء عليه سيتم احتساب نسبة تذبذب سهم الشركة اليوم الثلاثاء، على أساس سعر 92.60 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.