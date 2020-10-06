شكرا لقرائتكم خبر عن صعود هامشى لبورصة دبى بجلسة منتصف الأسبوع مدفوعة بصعود قطاعي البنوك والاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.03% رابحاً 0.84 نقطة ليغلق عند مستوى 2225.52 نقطة، وبلغ حجم التداول 259.3 مليون سهم محققة ما قيمته 170.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 3125 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت قطاعي البنوك والاتصالات ببورصة دبي، فيما تراجعت قطاعات العقارات والسلع والتأمين والنقل.

Advertisements

وقفز 12 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.16%، ثم سهم شركة المجموعة العربية للتأمين بنسبة 3.44%، فيما تراجع 17 سهماً على رأسها سهم شركة الإثمار العقارية بنسبة 5%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.92%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 14.4 مليون ورقة بقيمة 38.9 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.10%.

وفي سياق متصل أنجزت "نورث أيكر"، شركة التطوير العقارات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، وإحدى شركات مجموعة شعاع كابيتال، كامل هيكل مبنى "ذا برودواي" الواقع في منطقة وستمنستر بلندن، والذي يشكل أحدث المشاريع متعددة الاستخدامات التي تطورها شركة نورث أيكر.