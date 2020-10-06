أسعار النفط تسجل 41.54 دولار لبرنت و39.58 دولار للخام الأمريكي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 41.54 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعه بمقدار 25 سنتا أو ما يوازي 0.6% وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39.58 دولار للبرميل مرتفعه بمقدار 36 سنتا أو ما يعادل 0.9%.
وشهدت أسعار النفط اليوم ارتفاعا وذلك بفعل مخاوف من تضرر مصافي التكرير من عاصفة تتكون في خليج المكسيك وفقا لرويترز، فيما استمد المشترون بعض الطمأنينة من عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بعد علاجه من مرض كوفيد-19 في المستشفى.
وكانت أسعار النفط قد تراجعت بشدة بعد دخول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستشفى يوم الجمعة الماضية حيث سادت حالة من الضبابية بين المستثمرين القلقين بشأن ما سوف يحدث في الولايات المتحدة التي تترقب انتخابات رئاسة في 3 نوفمبر.
وقفزت أسعار النفط أمس الأثنين أكثر من 5% بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيغادر المستشفى حيث يتلقى العلاج من كوفيد-19، في حين أُغلقت ستة حقول بحرية نرويجية للنفط والغاز مع انضمام مزيد من العمال إلى إضراب وفقا لرويترز حيث ارتفع برنت 2.02 دولار بما يعادل 5.1 %، ليتحدد سعر التسوية عند 41.29 دولار للبرميل، وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.17 دولار أو 5.9 % ليغلق عند 39.22 دولار.
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