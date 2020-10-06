شكرا لقرائتكم خبر عن 45 مليار دولار عائدات للسياحة الصينية فى 4 أيام فقط.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الصين انتعاشا فى السياحة الداخلية منذ بداية شهر أكتوبر خلال إجازة "الأسبوع الذهبى"، وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (Xinhua) أن الإنفاق على مناطق الجذب السياحى من المرجح أن يصل إلى حوالى 90% من أرقام العام الماضى.

وقالت وزارة الثقافة والسياحة ، فى بيان صحفى إن البلاد شهدت 425 مليون رحلة سياحية محلية خلال الأيام الـ4 الأولى من عطلة الأسبوع الذهبي، التي بدأت في الأول من أكتوبر، وحققت أكثر من 45 مليار دولار من عائدات السياحة، في أول عطلة رسمية في البلاد منذ تخطي الصين تفشي فيروس كورونا.

وأكدت البيانات ، إن إجمالي إيرادات السياحة بلغ 76.7 مليار يوان (11.3 مليار دولار) يوم الخميس الماضى فقط، أي ما يقرب من 70٪ من العام الماضي، وقال مكتب الثقافة والسياحة في بكين إن 223 منطقة جذب سياحي رئيسية سجلت قرابة 1.1 مليون زيارة.

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والأسبوع الذهبي يبدأ من 1 أكتوبر وينتهي في 7 أكتوبر ويتم إعطاء المواطنين ثلاثة أيام أجازة مدفوعة، ويتم إعادة ترتيب عطلات نهاية الأسبوع المتبقية بحيث يكون لدى العمال في الشركات الصينية سبعة أيام متواصلة من العطلة، ويهدف إلى المساعدة في توسيع سوق السياحة المحلية.

وقالت أكبر وكالة سفر فى الصين عبر الإنترنت في الصين، انه من المتوقع ان تشهد نهاية الاسبوع الذهبى حوالي 600 مليون سائح - حوالي 40 ٪ من السكان - سيسافرون داخل الصين، ومتوقع أن تسجل ما يقارب 600 مليون رحلة خلال الأسبوع الذهبي الحالي والعيد الوطني ومهرجان القمر، وهذا يعني أنه تم تحقيق 70% - 80% من رقم العام الماضي.

وبالرغم من التدهور في الحركة السياحية حول العالم، إلا أن حركة السفر قد عادت إلى حد كبير إلى طبيعتها في الصين للنشاط في السفر الداخلي، و لا يزال هذا أقل بنسبة 25 ٪ عن العام الماضي ، عندما قام السائحون بـ 782 مليون رحلة محلية وحققوا عائدات سياحية بقيمة 650 مليار يوان (95.4 مليار دولار) ، وفقًا لبيانات حكومية.