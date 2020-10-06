شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تربح 4 نقاط بجلسة منتصف الأسبوع بتداولات 1.1 مليون دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.33% رابحاً 4.68 نقطة ليغلق عند مستوى 1445.28 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.2 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 14.88% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.47%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.47%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 12.32% مدفوعا بصعود سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 2.94%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.14%، كما ارتفع سهمي مجموعة البركة المصرفية، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.39%، 0.38%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.64% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.31%، وهبط سهمي بنك البحرين الوطني، شركة البحرين للسينما بنسبة 1.59%، 1.49%، على التوالي.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة استيراد الاستثمارية، عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لانتخاب عضو واحد لدورة مدتها 3 سنوات، وفقا للمادة 25 من النظام الأساسي للشركة، وسيتم تنفيذ الانتخابات بناء على موافقة المساهمين على زيادة حجم مجلس الإدارة وفقا للبند رقم 2 من جدول أعمال الجمعية العامة العادية، حيث ستتم عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقدها في تاريخ 5 نوفمبر.

وفي سياق آخر أعلنت بورصة البحرين، عن تنفيذ عدة صفقات بيع على أسهم البنك الأهلي المتحد (AUB) من قبل أشخاص رئيسيين وذلك أمس الأحد، حيث تم تنفيذ 100,000سهم بسعر 0.775 دولار للسهم الواحد، 150,000 سهم بسعر 0.780 دولار للسهم الواحد.